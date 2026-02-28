Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την επιστροφή του στις πίστες με μια διαφορετική εμφάνιση, παρουσιάζοντας ένα έντονο μαύρο μουστάκι στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Οι θαυμαστές του μοιράστηκαν στα social media βίντεο από την εμφάνισή του, δείχνοντας τον καλλιτέχνη χαμογελαστό και ευδιάθετο, αν και πρόσφατα είχε περάσει μια περιπέτεια υγείας.

Το νέο look του, με το χαρακτηριστικό μουστάκι, προσέδωσε μια διαφορετική πινελιά στην εικόνα του πάνω στη σκηνή.

Η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, που χάρηκαν να τον ξαναδούν να ερμηνεύει αγαπημένα του τραγούδια, αυτή τη φορά με μια φρέσκια, ανανεωμένη εμφάνιση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tatyana Petrova Gikova (@tatyana.petrova.gikova1)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tatyana Petrova Gikova (@tatyana.petrova.gikova1)

Govastiletto.gr – Madwalk 2025: Ο Γιώργος Μαζωνάκης με look που θύμιζε παραδοσιακή στολή – Ερμήνευσε Διονύση Σαββόπουλο