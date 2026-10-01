Νέο μέτωπο φαίνεται ότι ανοίγει γύρω από το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη, αφού δημοσιεύματα και τηλεοπτικά ρεπορτάζ φέρνουν στο φως την είδηση για την έκδοση μιας βιογραφίας που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το 2027. Ωστόσο, αυτό το εγχείρημα εγείρει σοβαρά ερωτήματα, καθώς φαίνεται να σχεδιάζεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση ή ενημέρωση των στενών συγγενών του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο εκδοτικός οίκος που έχει αναλάβει την έκδοση δεν έχει έρθει σε καμία επικοινωνία με την οικογένεια του τραγουδιστή. Αυτή η παράμετρος καθιστά τη συγκεκριμένη έκδοση μια μη εξουσιοδοτημένη βιογραφία, η οποία βασίζεται σε υλικό που δεν έχει διασταυρωθεί ή εγκριθεί από το οικείο περιβάλλον του.

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, αφού η πλευρά της οικογένειας παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας και της κληρονομιάς του αγαπημένου ερμηνευτή.

Όπως επιβεβαιώνεται από το περιβάλλον της οικογένειας, η πλευρά των συγγενών πρώτου βαθμού δεν προτίθεται να μείνει αδρανής εφόσον το εκδοτικό εγχείρημα συνεχιστεί ερήμην τους.

Μέσω του δικηγορικού γραφείου του Χαράλαμπου Λυκούδη, ο οποίος εκπροσωπεί νομικά την οικογένεια, εξετάζεται ήδη το ενδεχόμενο κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων. Στόχος της νομικής αυτής κίνησης είναι η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του βιβλίου και η προστασία της μνήμης και της προσωπικότητας του αδικοχαμένου καλλιτέχνη από αυθαίρετες αναφορές και μη επιβεβαιωμένα στοιχεία.

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Όλες οι λεπτομέρειες για το αφιέρωμα στο The Voice