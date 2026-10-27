Νέα δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το πρωί της Τρίτης (27/10), μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που παρουσιάστηκαν τηλεοπτικά, το πόρισμα κάνει λόγο για «φαρμακευτική δηλητηρίαση». Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν τη χορήγηση τριών συγκεκριμένων ουσιών στον τραγουδιστή —της προποφόλης, της μιδαζολάμης και της φλουμαζενίλης, η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο στη μιδαζολάμη.

Το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων

Στον πίνακα που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής αναγράφονταν χαρακτηριστικά τα εξής:

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ:

Προποφόλη

Μιδαζολάμη

Φλουμαζενίλη (αντίδοτο)

Αποτέλεσμα: Φαρμακευτική δηλητηρίαση

Η προποφόλη είναι ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή καταστολής.

Η μιδαζολάμη ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών και χρησιμοποιείται επίσης για καταστολή, ενώ η φλουμαζενίλη χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αναστροφή της δράσης των βενζοδιαζεπινών. Η συνδυαστική χορήγηση κατασταλτικών ουσιών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συνεχή ιατρική παρακολούθηση, καθώς μπορεί να επηρεάσει την αναπνοή και την καρδιαγγειακή λειτουργία.

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: Κατέρρευσαν οι γονείς του, Κλειώ και Μανώλης έξω από την εκκλησία