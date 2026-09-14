Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες και τους αμέτρητους θαυμαστές του, με τα μηνύματα αποχαιρετισμού να διαδέχονται το ένα το άλλο από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγική είδηση.

Στα social media δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης, με ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και απλούς θαυμαστές, να μοιράζονται φωτογραφίες, τραγούδια, αναμνήσεις και λόγια αγάπης για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Ωστόσο, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα υπήρξε μια ηχηρή απουσία δημόσιας τοποθέτησης. Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, ο γνωστός σεφ και σύζυγος της αδερφής του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν έκανε καμία ανάρτηση για τον θάνατό του, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα.

Ωστόσο, η σιωπή του φαίνεται ότι δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως αδιαφορία. Σύμφωνα με στοιχεία από το στενό περιβάλλον της οικογένειας, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης επέλεξε συνειδητά να μην εκφράσει δημόσια το πένθος του μέσω των social media, θεωρώντας πως σε μια τόσο δύσκολη και προσωπική στιγμή δεν έχουν θέση οι αναρτήσεις και η δημοσιότητα. Πρόκειται, όπως μεταφέρεται από το οικογενειακό περιβάλλον, για μια στάση βαθιάς διακριτικότητας απέναντι στους δικούς του ανθρώπους και στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον ίδιο να προτιμά να βρίσκεται ουσιαστικά στο πλευρό της οικογένειας, αντί να μεταφέρει το πένθος του στο διαδίκτυο.

Οι τελευταίες ημέρες έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα βαρύ οικογενειακό σκηνικό. Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν ξαφνική και σοκαριστική και, όπως είναι φυσικό, οι άνθρωποι που βρίσκονταν πιο κοντά του καλούνται να διαχειριστούν έναν πόνο που δύσκολα μπορεί να αποτυπωθεί με λόγια. Την ίδια στιγμή, η τεράστια δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση έχει κάνει ακόμη πιο έντονη την ανάγκη για ιδιωτικότητα από την πλευρά της οικογένειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης φαίνεται πως επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Αντί να προχωρήσει σε μια συγκινητική ανάρτηση, να δημοσιεύσει μια κοινή φωτογραφία ή να γράψει ένα δημόσιο μήνυμα αποχαιρετισμού, προτίμησε να παραμείνει κοντά στους ανθρώπους της οικογένειας και να διαχειριστεί την απώλεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Για έναν άνθρωπο που συνδέεται άμεσα με την οικογένεια Μαζωνάκη, η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η σχέση με τον Γιώργο δεν ήταν εκείνη ενός απλού γνωστού ή συνεργάτη, αλλά οικογενειακή.

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