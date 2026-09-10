Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στα 54 του χρόνια. Ένα τεράστιο κύμα αγάπης και θλίψης σαρώνει τα social media, με χιλιάδες αναρτήσεις από φίλους, συνεργάτες αλλά και πιστούς θαυμαστές που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του και τον ακολουθούσαν σε κάθε του βήμα.

Συντετριμμένος είναι και ο A’ αντιπροέδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, από τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ σε ανάρτησή του στα social media εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του καλλιτέχνη, αποκαλύπτοντας παράλληλα την άγνωστη -για πολλούς- φιλία του με τον Μαζωνάκη.

Η ανάρτηση του Γιάννη Πλακιωτάκη

«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη μας συνδέουν τα κοινά παιδικά μας καλοκαίρια στη Σητεία. Μας συνδέει μια ειλικρινής φιλία που σφυρηλατήθηκε επί δεκαετίες, μακριά απ’ τις λαμπερές πίστες ή τις πολιτικές εκδηλώσεις. Η αναπάντεχη απώλειά του μας συντρίβει όλους! Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο γνωστός Έλληνας πολιτικός και βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιάννης Πλακιωτάκης (@giannis_plakiotakis)

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