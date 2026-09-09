Έχει παγώσει το πανελλήνιο με τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο Ελπίς, το οποίο εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωσή του, το Νοσοκομείο «Ελπίς» αναφέρει:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσκομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.

Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοίμαζε μεγάλη συναυλία για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, με αφορμή τα 33 χρόνια της μουσικής διαδρομής του, ενώ είχαν ήδη προγραμματιστεί δύο ακόμη εμφανίσεις του στο Θέατρο Άλσος, στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου.

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση 1,5 μήνα πριν από τον θάνατό του