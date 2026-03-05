Ο Γιώργος Μαζωνάκης, την Τετάρτη 4 Μαρτίου, με αφορμή τα 54α γενέθλιά του διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται αυτό το διάστημα, έχοντας στο πλευρό του συνεργάτες και αγαπημένα του πρόσωπα.

Θέλοντας να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τις ευχές που του έστειλαν, ο γνωστός τραγουδιστής έκανε μια σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε στο προφίλ του μια φωτογραφία του και στη λεζάντα έγραψε: «Δεύτερη ζωή δεν έχει… Ευχαριστώ για τις ευχές… Ξημερώνει Πέμπτη έχω κλείσει να πάω Μαζωνάκη. Πέρνα…».

Οι δηλώσεις του τραγουδιστή

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο πάρτι γενεθλίων του και μεταξύ άλλων ο ίδιος ανέφερε: «Είμαι 54 ετών. Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου. Με κάνει καλύτερο. Φόρεσα κόκκινα ενστικτωδώς γιατί σήμερα είναι το “ματωμένο φεγγάρι”», ανέφερε αρχικά για την ηλικία του αλλά και για το εκκεντρικό look του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επίσης, αποκάλυψε πως θα ήθελε να μιλήσει για όλα αυτά που έχει περάσει τόσο με την οικογένειά του όσο και για την καταγγελία που δέχτηκε για σεξουαλική παρενόχληση σε μια μεγάλη συνέντευξη. «Οι επιπτώσεις στη ζωή μου είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια. Θέλω να δώσω μια συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα να μιλήσω για όλα. Πάντα σε προσωπικό επίπεδο μιλάω εγώ. Η πίστη με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια», είπε.

Επιπλέον, όσον αφορά τα προσωπικά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξομολογήθηκε: «Δεν έχω ζήσει ακόμα το μεγάλο έρωτα. Πολλά πράγματα δεν έχω ζήσει. Πλέον εύχομαι να απολαύσω ό,τι μου συμβαίνει».

