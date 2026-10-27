Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση για τη μετονομασία της οδού στη Νίκαια και η δήλωση του δημάρχου

Η ανακοίνωση παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με τη Δημοτική Αρχή να επισημαίνει ότι εξετάζονται διαφορετικές προτάσεις για την απόδοση τιμής στον καλλιτέχνη, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τη Νίκαια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σεβασμό της ιστορίας της περιοχής, με τον Κωνσταντίνο Μαραγκάκη να εξηγεί αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης.

Αναλυτικά η δήλωση του δημάρχου:

«Η Ιστορία μάς διδάσκει τα πάντα, ακόμα και το μέλλον”. Σ’ αυτή τη διδαχή, η Δημοτική Αρχή ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΤΕ να μετονομάσει την “οδό Μάρκου Μπότσαρη” σε “οδό Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκε με τη Νίκαια. Η αναγνώριση αυτού του δεσμού, δεν θα μπορούσε ποτέ να παραβλεφθεί. Γι’ αυτό, λοιπόν, η “τιμή” του αντιμετωπίζεται με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις – και “πολλά” περισσότερα έχουν γραφτεί – για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να τιμηθεί η μνήμη του Γιώργου της Νίκαιας, του δικού μας Γιώργου. Όλες εξετάζονται με προσοχή, με γνώμονα τόσο τον σεβασμό προς τον ίδιο όσο και προς την πόλη μας. Αλλά κυρίως με σεβασμό ως προς την ΙΣΤΟΡΙΑ! Θέλω να διευκρινίσω, λοιπόν ότι, δεν θα μετονομαστεί η “Μάρκου Μπότσαρη” σε “Οδό Γιώργου Μαζωνάκη”. Για κάθε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση».

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