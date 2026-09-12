Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια παλαιότερη τοποθέτηση του Γιώργου Μαζωνάκη για τον θάνατο, με αφορμή τις τελευταίες ημέρες μετά την είδηση της απώλειάς του σε ηλικία 54 ετών.

Πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν συμμετείχε ως coach στο «The Voice», ο τραγουδιστής είχε μιλήσει για τον θάνατο με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αφορμή στάθηκε ένας διαγωνιζόμενος, ο οποίος είχε αναφερθεί στη γιαγιά του που είχε φύγει από τη ζωή τέσσερα χρόνια νωρίτερα και στην επιρροή που είχε πάνω του.

«Ο θάνατος είναι γέννα, μην τον φοβάστε», είχε πει τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης, δίνοντας τη δική του οπτική για το τέλος της ζωής.

Ο διαγωνιζόμενος είχε συμφωνήσει, λέγοντας πως για εκείνον ο θάνατος είναι και αναγέννηση και πως οι άνθρωποι που φεύγουν συνεχίζουν να ζουν μέσα μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προσθέσει τότε: «Επίσης, ο θάνατος είναι γι’ αυτούς που μένουν. Αυτοί που έχουν φύγει…».

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