Στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος στον ALPHA Κύπρου εμφανίστηκε την περασμένη Κυριακή 12 Ιουλίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη. Ο γνωστός τραγουδιστής τοποθετήθηκε για μια σειρά από ευαίσθητα ζητήματα, όπως η σχέση με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο και η καταγγελία για ασέλγεια που τον είχε απασχολήσει. Ο ίδιος δεν δίστασε να ξεσπάσει δημόσια για τα δημοσιεύματα και τις φήμες που κυκλοφόρησαν γύρω από το όνομά του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Η ενόχληση του Μαζωνάκη με Αντώνη Ρέμο

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφρασε την ενόχλησή του με τον Αντώνη Ρέμο, όταν ο τραγουδιστής είχε κάνει δηλώσεις στις κάμερες την περίοδο που νοσηλευόταν στο ψυχιατρείο. Αναφερόμενος στη στάση των συναδέλφων του, είπε: «Με τους συναδέλφους έχω μία σχέση και στάση πολύ ωραία, αυτό που είδα περισσότερο κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Κάποιοι είπαν “δεν ξέρουμε αν το έκαναν”. Με ενόχλησαν πρόσωπα που είχα βοηθήσει εγώ να λένε “πώς το κάνει πάντα τα μπαλώνει και τα ξεπερνάει”. Με ενόχλησε πολύ αυτό».

Ερωτώμενος για την δήλωσε του Αντώνη Ρέμου «είναι με το ένα πόδι στο σκοτάδι και με το άλλο στο φως», εξομολογήθηκε ότι ενοχλήθηκε:

«Από πού και ως πού να το πει αυτό ο Αντώνης Ρέμος; Ο κάθε ένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του. Δεν μπορώ να κάνω 15 τσιγάρα την ημέρα και να λέω σε εσένα κόψε το τσιγάρο. Επίσης ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα; Από όλη αυτή την ιστορία κατάφερα να ελευθερωθώ, να αφήσω τα βαρίδια που με κρατούσαν κάτω. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα αν πρέπει να απαντήσω με την γλώσσα, δεν είναι έτσι όπως τα λες κυρία μου, κύριε μου. Σαφώς θα με ενοχλήσει όταν λέει κάποιος αυτό το πράγμα. Σαφώς θα με ενοχλήσει αν πει ο άλλος κάτι στο πρόσωπό μου “α ο Μαζωνάκης είναι το ένα, ο Μαζωνάκης είναι το άλλο” Εγώ θεωρώ ότι είναι όλα λίγο μύθοι, είμαι πάντα στα οξύμωρα εγώ τα πράγματα. Θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα. Τα σκοτάδια που οι άνθρωποι θεωρούν σκοτάδια είναι μέρα για εμένα. Από αυτή την ιστορία εγώ βγαίνω πολύ καλύτερα από πριν» ξεκαθάρισε ο ίδιος.

Τι είχε πει ο Αντώνης Ρέμος στο Πρωινό

«Είναι δύσκολο και λυπηρό. Ο Γιώργος είναι ένας αξιόλογος καλλιτέχνης. Έχει ζηλευτό ρεπερτόριο. Είναι ένας πολύ ιδιόμορφος καλλιτέχνης, του άρεσε να προκαλεί με τα ρούχα του, τη στάση του. Εύχομαι να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Να ζητήσει βοήθεια, ξέρει αυτός από πού. Να έρθει κοντά με την οικογένειά του, γιατί μόνο με αυτούς τους ανθρώπους είμαστε κοντά. Δεν πιστεύω ότι η οικογένειά του θέλει το κακό του, αλλά κάποιες φορές κάποιες καταστάσεις μας κάνουν να μην βλέπουμε καθαρά. Έχει μπει με το ενάμιση βήμα στα σκοτάδια και πρέπει να βγει γρήγορα στο φως», ήταν τα λόγια που είχε πει ο Αντώνης Ρέμος στην συνέντευξή του στο Πρωινό για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

govastiletto.gr – Ο Γιώργος Μαζωνάκης «σπάει» τη σιωπή του για το Δρομοκαΐτειο – «Η αδελφή μου περίμενε να ακολουθήσει το περιπολικό…»