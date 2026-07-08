Μετά από περίπου δύο χρόνια έντονης δημοσιότητας, ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλά ανοιχτά για πρώτη φορά για τις δυσκολίες που βίωσε, σε συνέντευξή του στον Τάσο Τρύφωνος στην εκπομπή Τετ-α-Τετ.

Στο τρέιλερ της συνέντευξης, ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρεται στη διαμάχη με την οικογένειά του, αλλά και στον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο το καλοκαίρι του 2025, περιγράφοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά του εκείνη την περίοδο.

«Έμαθα να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τη στιγμή που οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική, αναφέρει: «Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί η ακούσια νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι επικίνδυνος για τον εαυτό σου ή για το κοινωνικό σύνολο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς θα αντιμετωπίσω τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στην κλινική. Το είδα σαν να πήγαινα επίσκεψη. Ήταν αρκετά δύσκολα».

Με το γνωστό του χιούμορ, σχολίασε επίσης: «Ήμουν η χαρά του Δρομοκαΐτειου. Κάποιος που με έβλεπε εκεί ίσως έλεγε “μια χαρά είμαστε, αφού είναι εδώ και ο Μαζωνάκης”».

Ο τραγουδιστής στάθηκε και στη ρήξη με την οικογένειά του, εκφράζοντας τη βαθιά του απογοήτευση: «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές γίνεται καταστροφική, γιατί μέσα από αυτή μπορούν να γίνουν τα μεγαλύτερα λάθη. Ό,τι κι αν έλεγα εγώ, εκείνοι άκουγαν μόνο αυτό που ήθελαν. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Αναρωτιόμουν πώς γίνεται η οικογένειά μου, που κάποτε ήταν μια γροθιά, να μου λέει τέτοια πράγματα».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπογραμμίζει πως η στήριξη του κόσμου ήταν καθοριστική για τον ίδιο: «Εμένα με προστάτεψε ο κόσμος. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί αυτό. Υπάρχουν φορές που λέω ότι δεν αντέχω άλλο».

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