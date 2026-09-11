Εκτός από τη βαριά παρακαταθήκη στο τραγούδι, η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει στην επιφάνεια και το ζήτημα της περιουσίας του, το ακριβές μέγεθος της οποίας παραμένει υπό εκτίμηση. Ένα περίπλοκο παζλ από ακίνητα, επιχειρηματικές δραστηριότητες, δικαιώματα χρήσης του έργου του, αλλά και οι δικαστικές διαμάχες με το οικογενειακό του περιβάλλον διαμορφώνουν το τοπίο της επόμενης ημέρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, οι εκκρεμότητες που βρίσκονταν στο παρασκήνιο περνούν πλέον σε πρώτο πλάνο, με τις προσεχείς εξελίξεις να αναμένεται να ρίξουν φως σε μια ανοιχτή υπόθεση.

Το βασικό ερώτημα δεν αφορά μόνο το πόσο αποτιμάται η περιουσία του δημοφιλούς τραγουδιστή, αλλά κυρίως ποιοι θα τη διαχειριστούν, ποιοι θα την κληρονομήσουν και τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για τις εκκρεμότητες που αφήνει πίσω του.

Η περιουσία και τα δικαιώματα από τα τραγούδια του

Στο κάδρο μπαίνουν εταιρικές συμμετοχές, επαγγελματικές δραστηριότητες, ενδεχόμενες απαιτήσεις, κινητή περιουσία, αλλά και τα οικονομικά δικαιώματα που συνδέονται με το καλλιτεχνικό του έργο.

Τραγούδια του που εξακολουθούν να ακούγονται, να μεταδίδονται, να στριμάρουν και να αξιοποιούνται εμπορικά μπορούν να συνεχίσουν να δημιουργούν έσοδα και μετά τον θάνατο ενός καλλιτέχνη.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλα τα χρήματα από τη χρήση ενός τραγουδιού καταλήγουν αυτόματα στους κληρονόμους του ερμηνευτή.

Στη μουσική βιομηχανία υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες δικαιωμάτων και διαφορετικοί δικαιούχοι, όπως, για παράδειγμα, ερμηνευτές, δημιουργοί, παραγωγοί, δισκογραφικές εταιρείες και άλλοι συμβαλλόμενοι. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζουν τα συμβόλαια και οι εταιρικές συμφωνίες.

Έτσι, η πραγματική αξία της μουσικής περιουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη δεν μπορεί να υπολογιστεί με ασφάλεια χωρίς να «ανοίξουν» τα σχετικά συμβόλαια και τα οικονομικά στοιχεία.

Το ακίνητο στη Μύκονο που βρέθηκε στο επίκεντρο

Ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που έγιναν «πέτρα του σκανδάλου» στην πολυσυζητημένη οικογενειακή διαμάχη ήταν ένα ακίνητο στη Χώρα της Μυκόνου.

Πρόκειται για έναν χώρο περίπου 54 τετραγωνικών μέτρων, σε ιδιαίτερα προνομιακή περιοχή, κοντά στα Ματογιάννια και στο Παλιό Λιμάνι.

Το ακίνητο φέρεται ότι είχε αξιοποιηθεί τουριστικά, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί κατά την «υψηλή» και καλοκαιρινή περίοδο να αποφέρει σημαντικά ποσά από βραχυχρόνια μίσθωση.

Μάλιστα, κατά την περίοδο του Αυγούστου, η διαμονή στο συγκεκριμένο ακίνητο έφτανε περίπου τα 660 ευρώ τη βραδιά, γεγονός που αναδεικνύει και την ιδιαίτερα υψηλή εμπορική του αξία, η οποία ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Οι εταιρείες και η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση

Παράλληλα με τα ακίνητα, σημαντικό ρόλο στην οικονομική εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται ότι είχαν οι εταιρικές δομές που συνδέονταν με την επαγγελματική του δραστηριότητα από το 2004.

Αρχικά, τα δύο αδέλφια φέρεται ότι κατείχαν από 50% στην εταιρεία. Το 2023, ωστόσο, η εταιρική σύνθεση άλλαξε, καθώς η Βάσω Μαζωνάκη αποχώρησε από το 49% που κατείχε. Ως αποτέλεσμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης συγκέντρωσε το 99%, ενώ το υπόλοιπο 1% πέρασε σε τρίτο πρόσωπο.

Ποια ακίνητα περιλαμβάνονται στην περιουσία του

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη περιλαμβάνονται αρκετά ακίνητα.

Το πρώτο είναι η κατοικία στην οποία διέμενε στη Βούλα. Πρόκειται για το σπίτι που είχε συνδεθεί με την καθημερινή ζωή του τραγουδιστή τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ένα από τα βασικά ακίνητα του χαρτοφυλακίου του.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι διέθετε ακόμη δύο κατοικίες, μία στον Λυκαβηττό και μία στην Κρήτη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη αποτίμηση της εμπορικής αξίας των τριών ακινήτων. Επομένως, οποιοδήποτε συνολικό ποσό για την αξία τους θα ήταν αυτή τη στιγμή εκτίμηση και όχι επιβεβαιωμένο οικονομικό στοιχείο.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, που τον εκπροσωπούσε τον τελευταίο χρόνο, επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν είχε συνταχθεί διαθήκη.

Αυτό σημαίνει ότι η διανομή της περιουσίας του δεν θα γίνει βάσει προσωπικών επιθυμιών που είχε αποτυπώσει εγγράφως ο ίδιος, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής.

Με πληροφορίες από: Espresso

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