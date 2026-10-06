Για πρώτη φορά μετά τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, η μητέρα του, Κλειώ, έσπασε τη σιωπή της για την υπόθεση που συντάραξε την οικογένειά τους και παραμένει στο μικροσκόπιο των αρχών. Φιλοξενούμενη στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες», μίλησε σε βαρύ κλίμα, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των εμπλεκομένων, ενώ δεν έκρυψε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του γιου της.

Τα πρώτα λόγια μετά τον θάνατο του γιου της

Η Κλειώ Μαζωνάκη έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την εξέλιξη της υπόθεσης, ζητώντας δικαιοσύνη και την τιμωρία όσων αντιμετωπίζουν κατηγορίες. «Να τιμωρηθούν. Να βρει το παιδί μου το δίκιο του. Θέλω την τιμωρία των κατηγορουμένων. Δεν μπορώ! Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο» δήλωσε η μητέρα του τραγουδιστή εμφανώς συντετριμμένη.

Η δήλωση της μητέρας του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία νέα στοιχεία βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή. Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα ευρήματα από τις έρευνες στα κινητά τηλέφωνα, οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου και οι απολογίες των κατηγορουμένων εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Για την οικογένεια, ωστόσο, πάνω από όλα παραμένει η απώλεια του παιδιού τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μάνα του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά, δεν τρώει, δεν κοιμάται και δεν μπορεί να πιστέψει ότι τελικά η απόσταση των τελευταίων χρόνων με το παιδί της δεν της άφησε το περιθώριο να τον πάρει στην αγκαλιά της, όπως συνήθιζε να κάνει άλλοτε.

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