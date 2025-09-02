Ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες εβδομάδες μετά τη σύντομη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, επέστρεψε στα social media με νέο μήνυμα όλο νόημα.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Γιώργος Μαζωνάκης