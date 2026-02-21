Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε, το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, την πρώτη του ανάρτηση μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο ευχαριστεί τους θαυμαστές του για τις ευχές που του έστειλαν. Παράλληλα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι από αύριο, Σάββατο επιστρέφει κανονικά στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται.

«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, για περαστικά, για να είμαστε καλά, από υγεία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Είμαστε σε ανάρρωση ακόμα.

Σας ετοίμασα το βίντεο για να σας πω ότι αύριο Σάββατο εμφανίζομαι κανονικά στην Ακτή. Μου λείψατε και σας έλειψα, φαντάζομαι.

Το Σάββατο επίσης, τελευταία Κυριακή των Αποκριών, ετοιμάζουμε μια έκπληξη στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα, όπως λέω, και να δούμε τι θα γίνει» είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στις 10 Φεβρουαρίου, ο γνωστός τραγουδιστής εισήχθη με γρίπη τύπου Α σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, τις οποίες αφαίρεσε με χειρουργική επέμβαση το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε επιστρέφει στις εμφανίσεις του μετά το χειρουργείο