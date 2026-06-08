Ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, μετά την περιπέτεια της υγείας του, επιλέγοντας το νυχτερινό κέντρο Élan στον Πειραιά, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026.

Μετά από 1 εβδομάδα έντονης ανησυχίας για την κατάστασή του – καθώς είχε υποστεί ένα σοβαρό ατύχημα μέσα στο σπίτι του με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι και στο πρόσωπο – ο δημοφιλής καλλιτέχνης επέστρεψε δυναμικά στα φώτα της δημοσιότητας.

Η επιλογή του κέντρου για την επανεμφάνισή του δεν ήταν τυχαία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στην πρεμιέρα του Νίκου Βέρτη, ο οποίος ξεκίνησε τις πολυαναμενόμενες καλοκαιρινές του εμφανίσεις στο ολοκαίνουργιο stage του Élan στον Πειραιά.

Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του «Μαζώ» στα πρώτα τραπέζια.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος, χαμογελαστός και φανερά ανανεωμένος, αφήνοντας πίσω του τις δύσκολες στιγμές των προηγούμενων ημερών.

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς εκτυλίχθηκε όταν ο οικοδεσπότης, Νίκος Βέρτης, κατέβηκε από την πίστα, κατευθύνθηκε προς το μέρος του Γιώργου Μαζωνάκη και κάθισε μαζί του στο τραπέζι.

Οι δύο κορυφαίοι ερμηνευτές μοιράστηκαν το μικρόφωνο, τραγουδώντας μαζί μεγάλες επιτυχίες, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση από τους θαμώνες που κατέγραφαν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Πώς έγινε το ατύχημα στο σπίτι του

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης στις αρχές Ιουνίου 2026 είχε υποστεί ένα σοβαρό οικιακό ατύχημα, με αποτέλεσμα ένα έντονο χτύπημα στο κεφάλι και στο μέτωπο που τον ανάγκασε να ακυρώσει τις εμφανίσεις του και να αποσυρθεί προσωρινά για ανάρρωση.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Δημόσια εμφάνιση στην Κατερίνα Λιόλιου