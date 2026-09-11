Ένα σπάνιο απόσπασμα από την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε ξανά στο προσκήνιο, με τον τραγουδιστή να εμφανίζεται στην εκπομπή της Ρίκας Βαγιάνη το 1994, σε ένα από τα πρώτα βήματα της καριέρας του.

Το στιγμιότυπο, που κυκλοφόρησε στα social media, προέρχεται από την εκπομπή «Superstar», όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρεθεί καλεσμένος, μαζί με τη Βέρα Κρούσκα. Εκείνη την περίοδο είχε ήδη κυκλοφορήσει τη δεύτερη προσωπική του δουλειά, με τίτλο «Με τα μάτια να το λες».

Η Ρίκα Βαγιάνη τον υποδέχτηκε στο πλατό και τον σύστησε ως «νέο τραγουδιστή» και «μουσικό», ενώ ο ίδιος μίλησε για το σημείο στο οποίο βρισκόταν τότε η καριέρα του.

«Είμαι στην αρχή. Εκεί που τα πράγματα μόλις αρχίζουν να συμβαίνουν. Αυτό με βρίσκει λίγο να τα χάνω σιγά σιγά. Αλλά είναι η δεύτερη προσωπική δουλειά που έχω κάνει. Υπάρχει και μια πρώτη δουλειά, οπότε είμαι λίγο πιο ώριμος απ’ ό,τι πέρυσι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε με χιούμορ τι θα ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει, η απάντησή του ήταν άμεση και χωρίς δεύτερη σκέψη: «Τραγουδιστής».