Ο Γιώργος Μαζωνάκης χάρισε μια «εκρηκτική» και απόλυτα επιτυχημένη συναυλιακή εμπειρία στο κοινό της βόρειας Ελλάδας, γνωρίζοντας την αποθέωση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Με τη χαρακτηριστική σκηνική του ενέργεια και την αμεσότητα που τον διακρίνει, ο σπουδαίος καλλιτέχνης γοήτευσε, ξεσήκωσε και συγκίνησε τους δεκάδες χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν την Προβλήτα Β2, το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στο επιβλητικό stage και παρουσίασε ένα δυναμικό πρόγραμμα «από το Α έως και το Ω», με τις μεγάλες επιτυχίες της πλούσιας διαχρονικής δισκογραφίας του, ενώ παρουσίασε πρώτη φορά live και το νέο του hit «Επιπτώσεις» που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγο καιρό.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας υπήρξαν στιγμές έντονης συγκίνησης, με τον γνωστό τραγουδιστή να δείχνει εμφανώς φορτισμένος από την αγάπη και την αποθέωση του κόσμου. Ένα από τα στιγμιότυπα αυτά κατέγραψε νεαρή θαυμάστριά του, η οποία στη συνέχεια δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok.

Το βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, με την ίδια να γράφει με χιουμοριστική διάθεση: «Πας Μαζώ γιατί είσαι χάλια αλλά τελικά ο Μαζώ είναι πιο χάλια από εσένα», θέλοντας να σχολιάσει το συναισθηματικά φορτισμένο στιγμιότυπο του τραγουδιστή πάνω στη σκηνή. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βάζει το χέρι στην καρδιά του και στο κεφάλι του, εμφανώς συγκινημένος από την ανταπόκριση του κοινού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει φήμες που συνέδεαν την πρόσφατη περιπέτεια που είχε με τα μάτια του με το ενδεχόμενο ακύρωσης της συναυλίας. Ο ίδιος, ωστόσο, είχε διαψεύσει κατηγορηματικά αυτά τα σενάρια μέσα από ανάρτησή του, ξεκαθαρίζοντας πως θα εμφανιστεί κανονικά στη Θεσσαλονίκη. Και τελικά όχι μόνο βρέθηκε στη σκηνή, αλλά χάρισε στους θαυμαστές του μια βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και αγαπημένες επιτυχίες.

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