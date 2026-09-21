Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο Άγιο Όρος ήρθε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, μέσα από την πρωινή εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο, ο δημοφιλής τραγουδιστής ακούγεται να ψέλνει τους Χαιρετισμούς της Παναγίας.

Άνθρωποι που είχαν βρεθεί κοντά του κατά τη συγκεκριμένη επίσκεψη μίλησαν για την ιδιαίτερη σχέση που είχε με τους Χαιρετισμούς και αποκάλυψαν πως μπορούσε να ψάλλει πολλούς στίχους με χαρακτηριστική ευκολία.

«Όταν έψελνε τους Χαιρετισμούς ήταν πάρα πολύ καλός. Ήξερε απ’ έξω πάρα πολλούς στίχους, που εμένα αν με βάλεις τώρα να ψέλνω, δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω έτσι εύκολα. Αυτό του έβγαινε σαν νεράκι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο στενός του φίλος Γιώργος Τριανταφυλλίδης στον Σπύρο Σιγούρο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Άγιο Όρος, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε τη Μονή Ιβήρων και προσκύνησε την Παναγία την Πορταΐτισσα. Παράλληλα, βρέθηκε στον Αρσανά της Μονόπετρας, όπου μαγείρεψε, ακολουθώντας για ένα διάστημα τον καθημερινό ρυθμό ζωής των μοναχών.

«Ακολουθούσε την καθημερινότητα των μοναχών. Πήγαμε, είδαμε τον παπά Ευθύμη, του εξομολογήθηκε, του μίλησε», πρόσθεσε ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, περιγράφοντας στιγμές από την επίσκεψη του τραγουδιστή.

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