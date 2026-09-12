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Δύο ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κουμπάρος του, Βαγγέλης Μητρογιάννης, θέλησε να τον αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο.

Ο Βαγγέλης Μητρογιάννης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, επιλέγοντας να το ντύσει μουσικά με το τραγούδι «Θάλασσες» του αγαπημένου του φίλου.

Ιδιαίτερα λιτή ήταν και η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, καθώς έγραψε: «Σιωπή. Σεβασμός. Γιατί».

Με λίγα λόγια, ο κουμπάρος του τραγουδιστή εξέφρασε τη συγκίνησή του για την απώλεια, επιλέγοντας τη σιωπή ως έναν τρόπο να αποτίσει φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε παντρέψει στο παρελθόν τον Βαγγέλη Μητρογιάννη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vagelis Mitrogiannis (@vagelismitrogiannis)

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