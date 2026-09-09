Την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νοσοκομείο «Ελπίς» μετά από καρδιακή ανακοπή.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με ασθενοφόρο, από ιδιωτικό θεραπευτήριο, στο οποίο βρισκόταν. Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, που του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και του έκαναν ΚΑΡΠΑ, δεν κατάφερε να παραμείνει στη ζωή. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγο μετά τις 5:30.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, o Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ένα ιατρείο στο κέντρο του Κολωνακίου. Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ: «Εκεί φαίνεται να έγινε ότι έγινε. Αισθάνθηκε αδιαθεσία. Φαίνεται να έπαθε ανακοπή. Πήγαν στο σημείο μηχανή και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κατέβαλαν οι διασώστες κάθε προσπάθεια να τον επαναφέρουν. Δεν τα κατάφεραν και τον οδήγησαν στο Ελπις, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

Λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει τον τραγουδιστή σε μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, στις 24 Ιουλίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Πιστός στο ιδιαίτερο και πάντα αναγνωρίσιμο στυλ του που διατήρησε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Γιώργος Μαζωνάκης απαθανατίστηκε στους δρόμους της Αθήνας με ένα κομψό, total black σύνολο.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: Πέθανε από ανακοπή στο «Ελπίς»