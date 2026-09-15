Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει η κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτίων του θανάτου του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή «Live News» (14/09), οι αστυνομικοί προχώρησαν, μεταξύ άλλων, στην κατάσχεση ενός χρηματοκιβωτίου από το σπίτι του τραγουδιστή. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο των συγγενών του, όσο και των δικηγόρων που τους εκπροσωπούν.

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