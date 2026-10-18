Η σημερινή μέρα, Κυριακή 18/10, είναι μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αφού πραγματοποιήθηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Οι γονείς του, Κλειώ και Μανώλης Μαζωνάκης, βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στην εκκλησία, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του γιου τους, σε μια τελετή ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

Μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τους δύο γονείς έξω από τον ναό, σε στιγμές βαθιάς θλίψης. Ο Μανώλης και η Κλειώ Μαζωνάκη δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, με τη συναισθηματική τους φόρτιση να είναι εμφανής. Αυτές οι εικόνες αποτυπώνουν το βαρύ κλίμα που επικράτησε μετά την επιμνημόσυνη δέηση, καθώς η οικογένεια βρέθηκε για μια ακόμη φορά αντιμέτωπη με την απουσία του αγαπημένου της προσώπου.

Η Κλειώ Μαζωνάκη είχε φτάσει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ ακολούθησε ο σύζυγός της, Μανώλης. Στην εκκλησία βρέθηκε και η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, Βάσω, με όλους τους δικούς του ανθρώπους να συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή.

Ωστόσο, οι στιγμές μετά την ολοκλήρωση της τελετής ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Ο Μανώλης και η Κλειώ Μαζωνάκη φωτογραφήθηκαν έξω από την εκκλησία, με τη συγκίνησή τους να είναι έντονη.

Τα δάκρυα στα μάτια τους και η θλίψη στα πρόσωπά τους αποτύπωναν τη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας.

Για δύο γονείς, η απώλεια ενός παιδιού αποτελεί μια βαθιά προσωπική δοκιμασία. Στην περίπτωση της οικογένειας Μαζωνάκη, η σημερινή τελετή πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, την περιοχή όπου ο Γιώργος πέρασε τα παιδικά του χρόνια, μεγάλωσε μαζί με τις αδελφές του και έκανε τα πρώτα του όνειρα για τη μουσική.

Η επιστροφή σε αυτή τη γειτονιά, σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό του, προσέδωσε ένα ακόμη πιο ιδιαίτερο συμβολισμό στο μνημόσυνο.

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Ράκος η αδελφή του, Μαρία μετά το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια