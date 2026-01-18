Το αδιαχώρητο σημειώθηκε για ακόμα μια φορά το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παρά το τσουχτερό κρύο, οι θαυμαστές του δημοφιλούς καλλιτέχνη σχημάτισαν ουρές εκατοντάδων μέτρων, περιμένοντας υπομονετικά για να απολαύσουν το πρόγραμμά του. Η φετινή σεζόν εξελίσσεται σε έναν απόλυτο θρίαμβο για τον τραγουδιστή, με τα συνεχή sold out να επιβεβαιώνουν τη μοναδική σχέση που διατηρεί με το κοινό του.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής δεν έμεινε ασυγκίνητος μπροστά σε αυτή την εικόνα. Λίγο πριν αποσυρθεί για να ετοιμαστεί για το πρόγραμμά του, βγήκε έξω από το μαγαζί για να χαιρετήσει προσωπικά τον κόσμο που περίμενε. Με χαλαρή διάθεση και χαμόγελο, πλησίασε όσους στέκονταν στην ουρά, αντάλλαξε χειραψίες και λίγα λόγια, δείχνοντας για ακόμη μία φορά ότι η σχέση του με το κοινό του παραμένει άμεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο τραγουδιστής δεν έμεινε αμέτοχος απέναντι στον κόσμο που ήθελε να ζεσταθεί με κάποιον τρόπο μέσα στο κρύο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως κέρασε σφηνάκια στους θαμώνες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φέρνω σφηνάκια να ζεσταθείτε, παιδιά».

Η εικόνα του τραγουδιστή να δίνει το χέρι σε όποιον τον πλησίαζε και να συνομιλεί με τον κόσμο πριν ανέβει στη σκηνή, έκανε τον γύρο των social media.

Σε μια περίοδο που ο Γιώργος Μαζωνάκης δοκιμάστηκε ιδιαίτερα, καθώς δέχτηκε μήνυση από τον νεαρό τραγουδιστή, Στέφανο Παπαδόπουλο για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις, το κοινό φαίνεται να μην του γυρίζει την πλάτη, και ο ίδιος φροντίζει να ανταποδίδει την αγάπη και την εμπιστοσύνη που του δίνεται, με όποιον τρόπο μπορεί.

