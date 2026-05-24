Ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης στον Ολυμπιακό ενόψει του αποψινού τελικού της Euroleague απέναντι στη Real Madrid.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του video clip για το τραγούδι «Επιπτώσεις», ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε απόσπασμα στο Instagram, όπου εμφανίζεται φορώντας ερυθρόλευκη φανέλα, δείχνοντας ξεκάθαρα την υποστήριξή του στην αγαπημένη του ομάδα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Τρίτη 26/5. Βίντεο εικόνα του καινούργιου μου κομματιού με τίτλο “Επιπτώσεις”… Αα ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με την Real για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ-Euroleague… Εύχομαι επιτυχία».

Ο τελικός της Euroleague θα διεξαχθεί απόψε το βράδυ στο T-Center, με τους φίλους του Ολυμπιακού να περιμένουν ακόμα μία μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση.

