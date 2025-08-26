Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην καθημερινότητά του, λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, όπου είχε εισαχθεί με εισαγγελική εντολή, έπειτα από αίτημα της μητέρας του και της αδερφής του, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα του.

Ο τραγουδιστής, το απόγευμα της Τρίτης 26 Αυγούστου δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο, που τον δείχνει να βρίσκεται στη θάλασσα.

Στο σύντομο κλιπ που ανέβασε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται να κάνει βόλτα στη θάλασσα, με ένα σκάφος.

Σε ένα σημείο του βίντεο, ακούγεται να λέει: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα».

Δείτε το βίντεο: