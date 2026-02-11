Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από χθες το βράδυ (10.2.26) εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφάνισε υψηλό πυρετό και έντονους πόνους στη κοιλιά ενώ βρισκόταν στην κατοικία του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ειδοποίησε φιλικά πρόσωπα, αλλά και τον προσωπικό του γιατρό, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Από χθες γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει και δεν αποκλείεται σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr να παραμείνει και σήμερα.

Να σημειώσουμε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί στο προσκήνιο ύστερα από δικαστική διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του. Η κόντρα ξεκίνησε από οικονομικές διαφορές και θέματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων όπου εμπλέκονται τα μέλη της οικογένειας, με αποτέλεσμα οι σχέσεις του να διαρραγούν εντελώς.

Το καλοκαίρι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής, με τον ίδιο να υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του ότι η εισαγωγή του έγινε χωρίς τη δική του συγκατάθεση και να αποδίδει ευθύνες σε μέλη της οικογένειάς του. Λίγες μέρες μετά ο τραγουδιστής πήρες εξιτήριο.

Τον Δεκέμβριο ο τραγουδιστής βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο ύστερα από καταγγελία νεαρού τραγουδιστή που τον κατηγορούσε για σεξουαλική παρενόχληση σε εργασιακό περιβάλλον, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

