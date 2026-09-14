Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε, το μεσημέρι της Τετάρτης 9/9, την τελευταία διαδρομή του με ταξί, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο οδηγός που ανέλαβε να τον μεταφέρει στην κλινική μίλησε, το βράδυ της Κυριακής 13/9, στο Δελτίο Ειδήσεων του Mega και αναφέρθηκε στην τελευταία κούρσα του τραγουδιστή.

Ο ίδιος, αναφερόμενος στη διαδρομή που έκανε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει για όσα γνωρίζει από τη συγκεκριμένη μεταφορά.

Ο οδηγός ταξί ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Να πω την αλήθεια, τη δική μου την αλήθεια, σε σχέση με τον πελάτη μου».

«Δεν ξέρω, αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη, η οικογένειά του. Αύριο πρέπει να χαιρετήσουμε τον Γιώργο, από απόψε μάλλον και αύριο. Φεύγει και για την οικογένειά του και για εμάς», κατέληξε ο οδηγός ταξί.

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