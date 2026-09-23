Στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και σε όσα είχε δηλώσει ο Αντώνης Ρέμος για τον τραγουδιστή, αναφέρθηκε ο παιδικός φίλος και συμμαθητής του, Μαρίνος Βουρδάμης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης 22/9, στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» στο Star.

Ο Μαρίνος Βουρδάμης μίλησε για τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη και, όπως ανέφερε, τον βοηθούσαν να διατηρεί τις ισορροπίες του, αλλά και για μια άλλη πλευρά ανθρώπων που, σύμφωνα με τον ίδιο, «τον ήθελε υποχείριο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Αντώνη Ρέμο και στα όσα είχε πει δημόσια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι συμφωνεί μαζί του. «Οι άνθρωποι που είχε δίπλα του τον κρατούσαν ισορροπημένο, αλλά υπήρχε και μία άλλη πλευρά ανθρώπων που τον ήθελε υποχείριο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Αντώνη Ρέμο που είπε ότι ο Γιώργος ξέρει τι πρέπει να κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και τα έβαλε με τον Ρέμο γιατί κανείς δεν έπρεπε να έχει αντίθετη άποψη. Δεν δεχόταν από κανέναν το λάθος. Την ίδια απάντηση που έδωσε σε συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος, την έδινε και σε εμένα, την έδινε στη μητέρα του, την Κλειώ».

Ο παιδικός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ακόμη στα «σκοτάδια» που, όπως ο ίδιος τα χαρακτήρισε, αντιμετώπιζε ο τραγουδιστής, επαναφέροντας για ακόμη μία φορά τη δημόσια τοποθέτηση του Αντώνη Ρέμου: «Ο Γιώργος δεν αποδεχόταν τα σκοτάδια του». Εδώ βγήκε ο Αντώνης Ρέμος και μίλησε και είπε ότι «ο Γιώργος ξέρει τι πρέπει να κάνει».

Οι δηλώσεις του ανθρώπου που γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα παιδικά του χρόνια έρχονται έτσι να δώσουν τη δική του οπτική και να επιβεβαιώσουν όσα είχε επισημάνει ο Αντώνης Ρέμος.

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