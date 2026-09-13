Με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο πατήρ Ευστράτιος Συρίγος, ο άνθρωπος που βρέθηκε δίπλα του στα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.

Κρατώντας το βιολί του, ο πατήρ Ευστράτιος έπαιξε μουσική στη μνήμη του τραγουδιστή, ανασύροντας στιγμές από τα πρώτα του βήματα στις αθηναϊκές πίστες.

Η κίνησή του έγινε viral στα social media, προκαλώντας συγκίνηση.

Πριν ακολουθήσει τον δρόμο της ιεροσύνης, ο πατήρ Ευστράτιος είχε εργαστεί ως μουσικός σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τους οποίους είχε συνεργαστεί ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δυο τους είχαν αναπτύξει μια στενή και ουσιαστική φιλία που κράτησε για πολλά χρόνια, με τον πατέρα Ευστράτιο να τον αποχαιρετά σήμερα μέσα από τη μουσική που τους είχε ενώσει.

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