Ο Όμιλος ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την ξαφνική απώλεια του τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συνδεθεί και με την τηλεόραση μέσα από τη συμμετοχή του στο «The Voice» ως coach, ενώ είχε προγραμματιστεί να επιστρέψει και στη νέα σεζόν.

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της αιφνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας, ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας.

Αντίο Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του σταθμού.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή ενώ βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο. Μάλιστα, είχε προγραμματίσει μεγάλη συναυλία στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, για τα 33 χρόνια της μουσικής του πορείας, καθώς και δύο ακόμη εμφανίσεις στο Θέατρο Άλσος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΣΚΑΪ TV (@skaitv.gr)



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