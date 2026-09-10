Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε μια προσωπικότητα γεμάτη αντιθέσεις. Στη μία πλευρά βρισκόταν η λαμπερή σκηνή, τα φώτα, η ένταση της νύχτας και η αποθέωση από χιλιάδες θαυμαστές μέσα από μία απόλυτα ξεχωριστή καλλιτεχνική διαδρομή. Στην άλλη, μακριά από τα βλέμματα και τα χειροκροτήματα, παρέμενε η βαθιά προσωπική του πλευρά, στενά συνδεδεμένη με την πίστη.

Η βαθιά πίστη στον Θεό

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυβε ποτέ ότι είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό. Για τον ίδιο, η πίστη στον Θεό και η σχέση του με τη δουλειά του φαίνεται πως ήταν δύο διαφορετικά καταφύγια στις δύσκολες περιόδους της ζωής του.

Στην τελευταία μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξή του στον Τάσο Τρύφωνος, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει για την πίστη του στον Θεό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η πίστη και η πίστα» τον έσωσαν.

«Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις, αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου», είπε στον Τρύφωνος.

Και σε άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης, όταν αναφέρθηκε στη δυσκολία του να συγχωρήσει ανθρώπους που τον είχαν πληγώσει, είπε μια φράση που έδειχνε πόσο κεντρική ήταν για εκείνον η έννοια του Θεού: «Μόνο ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Παλεύω να συγχωρέσω κάποια στιγμή».

«Εγώ, μην ξεχνάτε, ότι πολλές φορές θέλω να γίνω ιερομόναχος. Πολλές φορές οι σκέψεις μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό. Πηγαίνω στο Άγιον Όρος, όχι σαν τουρίστας. Πάω για την βαθιά μου πίστη.», είχε δηλώσει στον Τάσο Τρύφωνος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί επανειλημμένα το Άγιο Όρος. Μάλιστα τον Απρίλιο του 2026 είχε δημοσιεύσει φωτογραφία από επιστροφή του από το Άγιον Όρος με τη φράση «Επιστροφή με ταπείνωση από Άγιον Όρος…».

Μάλιστα στην τελευταία του επίσκεψη στο Άγιο Όρος δεν δίστασε να μπει στην κουζίνα και να μαγειρέψει.

«Τι γίνεται παιδιά; Βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, μαγειρεύω μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ. Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου με το παλιό ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν», είχε πει στο βίντεο που είχε ανεβάσει ο ίδιος στα social media.

Άλλωστε η αγάπη του Μαζωνάκη για τη μαγειρική ήταν γνωστή, αφού πολλές φορές στο παρελθόν δημοσίευσε βίντεο με συνταγές που έφτιαχνε στην κουζίνα του σπιτιού του.

Να θυμίσουμε το 2021, σε συνέντευξή του στον Αντώνη Σρόιτερ, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του με την πίστη και τον Θεό, εξηγώντας πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει στη ζωή του. «Πολλές φορές λέω πως το ότι μπόρεσα και το κράτησα όλο αυτό το πράγμα σε ένα σωστό επίπεδο και δεν παρανόησα οφείλεται στον Θεό. Διαπιστώνω για άλλη μια φορά ότι η πίστη μου στον Χριστό είναι αυτή που με κράτησε και δεν έχασα τα μυαλά μου».

Η αθόρυβη φιλανθρωπική δράση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, είχε αναπτύξει μια έντονη, αλλά κυρίως αθόρυβη φιλανθρωπική δράση. Πολλοί συνάδελφοί του και άνθρωποι του περιβάλλοντός του τον περιέγραφαν ως έναν βαθιά ευαίσθητο άνθρωπο που επέλεγε να βοηθάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στήριξη στην κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος»: Ο τραγουδιστής είχε στηρίξει έμπρακτα τη δράση της κοινωνικής κουζίνας, συμμετέχοντας ενεργά σε μεγάλα μαγειρέματα για αστέγους και ανθρώπους που είχαν ανάγκη κατά τη διάρκεια των εορτών.

Συναυλίες και δράσεις σε σωφρονιστικά καταστήματα: Είχε πραγματοποιήσει ειδικές εμφανίσεις και συναυλίες σε φυλακές (όπως στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού), στέλνοντας μηνύματα ελπίδας και αλληλεγγύης στους κρατούμενους.

Αθόρυβες οικονομικές ενισχύσεις: Όπως έγινε γνωστό μετά τον θάνατό του από μαρτυρίες φίλων και συνεργατών του, βοηθούσε συστηματικά και οικονομικά ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει να δημοσιοποιούνται αυτές οι κινήσεις.

Το «ησυχαστήριό» του στην Αλμυρή Κορινθίας

Το εξοχικό του κοντά στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στην Αλμυρή Κορινθίας ήταν το προσωπικό του ησυχαστήριο, ένα μέρος όπου απολάμβανε να περνά χρόνο μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Μακριά από τη σκηνή και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε ιδιαίτερα την απομόνωση, τις βόλτες και τις στιγμές περισυλλογής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναπτύξει κατά το παρελθόν και επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, διατηρώντας δύο καταστήματα εστίασης στο Λουτράκι. Η Αλμυρή, ωστόσο, παρέμενε για εκείνον ένας ιδιαίτερος τόπος, συνδεδεμένος με την οικογένεια και τις πιο προσωπικές του στιγμές.

Οι κάτοικοι της περιοχής που τον γνώριζαν εδώ και χρόνια, μιλούν για έναν ιδιαίτερα καλόψυχο άνθρωπο, αρκετά διαφορετικό από την εικόνα που παρουσίαζε πάνω στη σκηνή.

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Μακριά από το χειροκρότημα των χιλιάδων θαυμαστών που τον συντρόφευαν για δεκαετίες υπήρχε ένας άλλος άνθρωπος. Μια πλευρά πιο εσωτερική και γαλήνια, που αναζητούσε την ουσία στην απομόνωση, την οικογενειακή θαλπωρή, την πίστη και τις μικρές, αληθινές στιγμές μακριά από τη λάμψη της σκηνής.

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