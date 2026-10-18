Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη τελείται σήμερα, Κυριακή 18/10, σε κλίμα συγκίνησης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Σαράντα ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατό του, η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνεργάτες και πλήθος ανθρώπων που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη του. Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, με την περιοχή όπου μεγάλωσε ο τραγουδιστής να γίνεται για μια ακόμη φορά σημείο συνάντησης όσων επιθυμούν να του πουν ένα τελευταίο αντίο.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που τιμούν τη μνήμη του βρίσκονται πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να έχει δημιουργήσει στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του ισχυρούς δεσμούς με συναδέλφους και συνεργάτες.

Η παρουσία γνωστών Ελλήνων στο μνημόσυνο προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση στη σημερινή τελετή, αφού η απώλειά του άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της ελληνικής μουσικής.

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Οι γονείς και οι αδελφές του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για το 40ήμερο μνημόσυνο