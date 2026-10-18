Σαράντα ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οικογένειά του συγκεντρώθηκε το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή.

Οι γονείς του καλλιτέχνη, Κλειώ και Μανώλης Μαζωνάκης, καθώς και οι δύο αδελφές του, Μαρία και Βάσω, βρέθηκαν στην εκκλησία για το 40ήμερο μνημόσυνο, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ημέρα για τους ανθρώπους που τον αγάπησαν.

Η επιλογή του συγκεκριμένου ναού έχει ξεχωριστή σημασία, αφού βρίσκεται στη Νίκαια, την περιοχή όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και με την οποία διατηρούσε πάντα ένα ισχυρό συναισθηματικό δεσμό.

Το μνημόσυνο έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του τραγουδιστή, στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης του κόσμου, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με αστυνομική παρουσία στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του ναού αφορά κυρίως την οικογένεια και τους στενούς συγγενείς, ενώ οι θαυμαστές του μπορούν να τιμήσουν τη μνήμη του από τον εξωτερικό χώρο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική μουσική διαδρομή και τραγούδια που συντρόφευσαν διαφορετικές γενιές.

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