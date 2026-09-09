Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η είδηση του θανάτου του προκαλεί μεγάλη θλίψη, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διαγράψει μια πολυετή και ξεχωριστή πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

Οι τελευταίες αναρτήσεις του καλλιτέχνη ήταν από τη συναυλία του που δεν κατάφερε ποτέ να πραγματοποιήσει στις 20 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, καθώς και αναρτήσεις από τη προσωπική του ζωή, τόσο στον κήπο του σπιτιού του, όσο και με…”τον εαυτό του”. Με χιούμορ όπως πάντα και αυτοσαρκασμό, έκανε συχνά αναρτήσεις μέσα από τα social media δείχνοντας διάφορα στιγμιότυπα από τη ζωή του.

Ένας καλλιτέχνης που σκόρπισε θλίψη με την είδηση του θανάτου του σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγούδησε το «Απορώ» σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα