Μια ιδιαίτερα συγκινητική βραδιά αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ, με τη σκηνή του «The Voice of Greece» να φιλοξενεί αγαπημένους καλλιτέχνες και ανθρώπους που συνδέθηκαν με τον σπουδαίο τραγουδιστή και το έργο του.

Το ειδικό αφιέρωμα θα προβληθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21:00, με τον Γιώργο Λιανό και τον Γιώργο Καπουτζίδη να υποδέχονται στη σκηνή καλλιτέχνες που είχαν προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ανάμεσά τους θα βρεθούν ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου, οι οποίοι θα μοιραστούν στιγμές και αναμνήσεις από τη γνωριμία και τη συνεργασία τους με τον τραγουδιστή.

Οι καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν ακόμη καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη ή είχαν συνεργαστεί μαζί του.

Ο APON, η Κατερίνα Στανίση, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παπαδοπούλου θα ανέβουν στη σκηνή, μεταφέροντας μέσα από τις ερμηνείες και τις αναμνήσεις τους τη δική τους σχέση με τον καλλιτέχνη.

Ξεχωριστή θέση στη βραδιά θα έχει και η Πάολα, στενή φίλη και συνεργάτιδα του Γιώργου Μαζωνάκη. Η τραγουδίστρια θα ερμηνεύσει το «Ποτέ, Ποτέ», ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου.

Η συγκεκριμένη βραδιά στο «The Voice of Greece» θα είναι αφιερωμένη στη μουσική παρακαταθήκη του Γιώργου Μαζωνάκη, με αγαπημένα τραγούδια του να συναντούν προσωπικές ιστορίες, αναμνήσεις και στιγμές ανθρώπων που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

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