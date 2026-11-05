Ο τοξικολογικός έλεγχος στα δείγματα αίματος και ούρων του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε στο τέλος, με τα αποτελέσματα να προσθέτουν νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή δεν αποδίδεται σε φαρμακευτική δηλητηρίαση ούτε στις ποσότητες των φαρμάκων που εντοπίστηκαν. Αντίθετα, στο επίκεντρο βρίσκεται ο συνδυασμός οκτώ διαφορετικών ουσιών που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του και φέρεται να συνδέεται με την κατάληξή του.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο «Χαμογέλα και πάλι» και τον Αργύρη Ηλιάδη από την ιατροδικαστική εξέταση:

– Δεν προκύπτει φαρμακευτική δηλητηρίαση

– Επιβαρυντικό στοιχείο ήταν η απουσία αναισθησιολόγου στο ιατρείο της Καρνεάδου.

– Σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη, οι ουσίες προκάλεσαν καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και επιβράδυνση της λειτουργίας των ζωτικών οργάνων, με τελική κατάληξη τον θάνατο.

«Ο φαρμακευτικός δηλητηριασμός δεν σημαίνει τίποτα ιατροδικαστικά. Ο αναισθησιολόγος θα είχε συνεχή επίβλεψη του ασθενούς. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Αυτές οι ουσίες δρουν στο νευρικό σύστημα με αποτέλεσμα να αποφέρουν τον θάνατο. Έχουμε αναισθησία με δύο σκευάσματα και σε χέρια ανθρώπων που δεν γνώριζαν.

Έχω την απορία γιατί χορήγησαν αναισθησία. Σε αυτήν τη θερπαεία δεν χρειάζεται», δήλωσε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

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