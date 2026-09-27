Προς το τέλος της συναυλίας της, η τραγουδίστρια μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο του συναδέλφου της και αφού είπε το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου» με τη βοήθεια του κόσμου, στη συνέχεια εξήγησε ότι από όλα τα κομμάτια της, επέλεξε να του αφιερώσει το «Τρένο». «Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό» δήλωσε η Άννα Βίσση.

Το σχόλιό από τη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου το βράδυ του Σαββάτου 26/9, έφερε στο προσκήνιο ένα παλαιότερο στιγμιότυπο με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στα πλάνα, ο τραγουδιστής παριστάνει ότι κλαίει πριν ερμηνεύσει το «Τρένο», ενώ στη συνέχεια σκύβει στη σκηνή, λέγοντας στα αγγλικά «γιατί;».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Νίκος Καρβέλας: Γιατί δεν εμφανίστηκε στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ