Απαντά με μηνύσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης στην υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες. Ο τραγουδιστής στρέφεται δικαστικά κατά του 21χρονου καταγγέλλοντα, αλλά και κατά των τριών επιχειρηματιών που φέρεται να ενορχήστρωσαν τον εκβιασμό του. Στις τηλεοπτικές και νυχτερινές του εμφανίσεις δείχνει σίγουρος για τον εαυτό του, ενώ οι “πιστοί” θαυμαστές του τον αποθεώνουν, στέλνοντάς του κύμα συμπαράστασης σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν δέχεται ούτε λέξη από το περιεχόμενο της καταγγελίας του Στέφανου Παπαδόπουλου. Εκείνος, σε συνέντευξη που παραχώρησε, ξέσπασε σε κλάματα και επανέλαβε πως έχει πει όλη την αλήθεια.

Για σχέδιο εκδίκησης κάνει λόγο η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι ο 21χρονος λειτούργησε ως “όργανο” γνωστού ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου. Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, ο επιχειρηματίας θέλησε να “τιμωρήσει” τον τραγουδιστή επειδή η μεταξύ τους συμφωνία για τις φετινές εμφανίσεις δεν ευοδώθηκε.

Τι απαντά στο Live News ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας επαναλαμβάνει στο Live News πως ουδέποτε εκβίασε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Στον Γιώργο Μαζωνάκη έχουν σταλεί αρκετά μηνύματα που αφορούν το μεγάλο ποσό που πρέπει να μας επιστρέψει. Είναι χρήματα που δαπανήθηκαν για την προσωπική του 24ωρη φύλαξη, για ρούχα μεγάλης αξίας που αγόραζε, για κοσμήματα που ήθελε, για την καθαρίστρια του σπιτιού του, ακόμα και για τις πιο απλές αγορές του από το περίπτερο. Τα μηνύματα που στάλθηκαν δεν ήταν εκβιαστικά, ζητούνταν μόνο αυτά τα χρήματα και τίποτα παραπάνω».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε μία προσπάθεια όπως φαίνεται να υποβαθμίσει τις απαιτήσεις του επιχειρηματία, απαντά πως από όλη αυτή τη λίστα, αναγνωρίζει μόνο τα έξοδα περιπτέρου που έγιναν για εκείνον.

«Μετά από πολλές οχλήσεις επέστρεψε μόνο την προκαταβολή που είχε λάβει, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη χρήματα που μας οφείλει, γύρω στις 200.000 ευρώ».

Με εξώδικο απάντησε ο επιχειρηματίας στις αιχμές του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με την καταγγελία του μουσικού και κατηγορώντας τον τραγουδιστή για ανακριβή “φωτογράφισή” του. Η σύγκρουση φαίνεται να οδηγείται στα άκρα, καθώς κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν κάνει πίσω, αφήνοντας τις δικαστικές αίθουσες να δώσουν την τελική λύση.

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: «Έχει την ψυχολογία ενός ανθρώπου που τον κατηγορούν άδικα» – Τι αποκάλυψε ο δικηγόρος του