Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και κατέληξε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συμπληρώσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι, έχοντας δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή πορεία στον χώρο της μουσικής.

Στην πολυετή διαδρομή του είχε γνωρίσει σημαντικές επιτυχίες και είχε συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.