Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει οριστικά πίσω του τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του και επιστρέφει δριμύτερος.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν σήμερα (Τετάρτη 18/2) στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1, ο δημοφιλής καλλιτέχνης όχι μόνο επανέρχεται στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, αλλά βρίσκεται ήδη σε διαδικασία δημιουργίας, ετοιμάζοντας ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που αναμένεται να συζητηθεί.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο καλλιτέχνης είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα με υψηλό πυρετό και έντονους πόνους στην κοιλιά. Αρχικά διαγνώστηκε με γρίπη Α, ωστόσο οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν πως υπήρχαν πέτρες στη χολή, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη την άμεση αφαίρεσή τους. Αφού το χειρουργείο στέφθηκε με επιτυχία, ο ίδιος επέστρεψε στο σπίτι του όπου αναρρώνει τις τελευταίες ημέρες.

Πότε επιστρέφει ο Γιώργος Μαζωνάκης στις βραδινές εμφανίσεις του

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η εκπομπή του ΑΝΤ1, Γιώργος Μαζωνάκης πρόκειται να επιστρέψει στις βραδινές εμφανίσεις του αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Τα πρώτα λόγια του γιατρού του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το εξιτήριο του

Την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ο γιατρός και κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χρήστος Ζαφειρίου, μίλησε με την εκπομπή Happy Day με τον ίδιο να αποκαλύπτει για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει εξιτήριο. Το Σάββατο έγινε, αφαιρέθηκε η χολή και η χοληδόχος κύστη, όπως λέγεται, και πήγαν όλα άριστα. Περίπου μία εβδομάδα ανάρρωση και τώρα είναι και θέμα του ίδιου. Ο ίδιος θέλει να πάει την Πέμπτη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά θα δούμε».

