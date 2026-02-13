Μετά την εμφάνισή του στο «Πρωινό» και την αποκάλυψη για τους γονείς του, ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη και καλός φίλος του, Χρήστος Ζαφειρίου, μίλησε στο «Buongiorno» αποκαλύπτοντας ότι αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Κυριακή 15/2 και να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Το Σάββατο θα χειρουργηθεί και στην διάγνωση πέρα από την ίωση διαπιστώθηκε ότι είχε και πέτρα στη χολή, εκεί είχαμε το πρόβλημα με το κοιλιακό άλγος. Είναι πολύ καλά στην υγεία του. Είναι αρίστη και η διάθεση του. Τυχαίο εύρημα ήταν η πέτρα στη χολή», είπε ο κ. Χρήστος Ζαφηρείου.

Σε ερώτηση αν έχει δεχτεί κάποια επίσκεψη αυτές τις ημέρες, αποκάλυψε: «Γενικά δεν έχω δει να έχει έρθει ούτε από την οικογένεια, ούτε κάποιος συνεργάτης. Εγώ τουλάχιστον. Θέλει την ησυχία του».

Επίσης, όπως ανέφερε, η αποθεραπεία θα πάρει περίπου μια εβδομάδα. Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ακράτητος. «Χθες ήθελε να πάει στο μαγαζί. Αυτό μας έλεγε μέχρι τελευταία στιγμή. Με το ζόρι τον κρατήσαμε», αποκάλυψε.

govastiletto.gr – Παραμένει στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης – Κλειστό σήμερα το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται