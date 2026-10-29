Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, έκανε άλλη μια δημοσίευση στα κοινωνικά της δίκτυα, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε ανείπωτη θλίψη για τον χαμό του αγαπημένου τραγουδιστή.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Μαζωνάκη το τελευταίο διάστημα έχει αναρτήσει στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram τρεις φωτογραφίες με μαύρο φόντο και μουσική από το ρεπερτόριο του τραγουδιστή.

Στην πιο πρόσφατη ακούγεται το «Εσύ δεν φταις», χωρίς να υπάρχει κάποιο συνοδευτικό κείμενο.

Η Μαρία Μαζωνάκη σήμερα 29/10 μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της, επιλέγοντας μια λιτή δημοσίευση. Δεν έδωσε κάποια εξήγηση για την επιλογή του τραγουδιού, ούτε πρόσθεσε κάποιο σχόλιο. Ο πόνος της είναι ανείπωτος και όπως φαίνεται δεν μπορεί να τον ξεπεράσει με τίποτα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Mazonaki (@mazomaria)

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