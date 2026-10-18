Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε, το πρωί της Κυριακής 18/10, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στη Νίκαια, με την οικογένειά του να δίνει το «παρών» σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα.

Η απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό στους ανθρώπους που τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν, με τους συγγενείς του να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας ήταν η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, η οποία βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τη μνήμη του αξέχαστου τραγουδιστή.

Η παρουσία των δικών του ανθρώπων έδωσε ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος στην τελετή, ενώ αρκετοί θαυμαστές βρέθηκαν στο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Mega Non-Stop», η Μαρία Μαζωνάκη εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου, να «λυγίζει» αγκαλιάζοντας κάποια αγαπημένα της πρόσωπα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, σε μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για τον τραγουδιστή. Εκεί βρέθηκαν άνθρωποι του οικογενειακού και ευρύτερου περιβάλλοντός του, συνάδελφοί του, αλλά και θαυμαστές που θέλησαν να εκφράσουν τη θλίψη και τη συμπαράστασή τους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους χιλιάδες θαυμαστές του, που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια, την ξεχωριστή φωνή και την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την περιοχή όπου μεγάλωσε και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

govastiletto.gr – Καταρρακωμένη η Άντζελα Δημητρίου στο 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη