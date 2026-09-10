Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα μαθητικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε ξανά στο φως, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook ο παλιός του συμμαθητής, Απόστολος Καζακίδης.

Στο βίντεο, που έχει καταγραφεί το 1990, ο 18χρονος τότε Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται σε εκδήλωση του σχολείου του για την πενθήμερη εκδρομή.

Με τη συνοδεία πιάνου, ερμηνεύει το τραγούδι «Σαν τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου, δείχνοντας από πολύ νωρίς την αγάπη και το ταλέντο του στη μουσική.

Ο συμμαθητής του θέλησε να μοιραστεί τη συγκεκριμένη ανάμνηση, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε… Video από την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας!!! 1990».

Το βίντεο αποτελεί ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από μια άγνωστη, στο ευρύ κοινό, περίοδο της ζωής του αγαπημένου καλλιτέχνη, πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει τη μεγάλη του πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

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