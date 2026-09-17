Γιώργος Μαζωνάκης: Στενός φίλος του αποκαλύπτει – «Δεν είχε κάνει διαθήκη, έλεγε “εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας”»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε κάνει διαθήκη, όπως αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης 17/9, ο στενός του φίλος και επί χρόνια δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης. Όπως, τόνισε, ο τραγουδιστής πίστευε ότι θα πεθάνει σε βαθύ γήρας.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα Mega», ο Γιώργος Μερκουλίδης, ο οποίος ήταν νομικός του παραστάτης κατά την περιπέτεια του εγκλεισμού του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, δήλωσε πως αυτό το περιστατικό είχε κοστίσει βαθύτατα στον τραγουδιστή.

«Έχω συγκλονιστεί από τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος, αλλά εδώ και περίπου 9 μήνες δεν είχα καμία απολύτως εμπλοκή με τον Γιώργο, ούτε ως νομικός. Στις 25 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο. Έλειπα διακοπές. Μου είπε ότι με ήθελε να συζητήσουμε κάποιο θέμα. Του είπα όταν επιστρέψω θα του τηλεφωνήσω. Δυστυχώς δεν πρόλαβα», είπε.

«Ήμουν ο νομικός του παραστάτης τότε στην περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο, την παραμονή Δεκαπενταύγουστου του 2025. Του είχε στοιχίσει πολύ. Αλλά από την άλλη πλευρά μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος δεν είχε συνειδητοποιήσει την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου που εκδηλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο την περίοδο εκείνη και αυτό πραγματικά τον έκανε πιο δυνατό, παρόλο που ήταν γεμάτος πικρία και αγανάκτηση για την υπόθεση αυτή του εγκλεισμού», επεσήμανε χαρακτηριστικά.