Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη επηρέασε όχι μόνο τους Έλληνες που λάτρευαν τον γνωστό καλλιτέχνη, αλλά και άτομα του εξωτερικού που γνώριζαν τα τραγούδια του και μεγάλωσαν μαζί του.

Ο ίδιος κατέκτησε την 40η θέση στα παγκόσμια charts στο Spotify και τα τραγούδια του συγκεντρώνουν εκατομμύρια streams μετά τον θάνατό του.

Το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα σε ονόματα όπως ο Kanye West, η Billie Eilish, ο Ed Sheeran κ.α.

Στα ελληνικά charts το όνομά του βρίσκεται στο top 15 με περισσότερα από 140 χιλιάδες streams και τα νούμερα όλο και ανεβαίνουν, γεγονός που δεν έχει συμβεί με κανέναν άλλον καλλιτέχνη μετά τον θάνατό του.

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Όσον αφορά τον ξένο τύπο, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη δεν πέρασε απαρατήρητος.

Από την πρώτη ημέρα, αρκετά ξένα sites αναφέρθηκαν στον αιφνίδιο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, ενώ τις επόμενες ημέρες η κάλυψη επεκτάθηκε και στην έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε.

Τα πρώτα δημοσιεύματα για τον θάνατο

Το International Business Times UK δημοσίευσε στις 9 Σεπτεμβρίου άρθρο με τίτλο “Giorgos Mazonakis Was Taken to Hospital Without a Pulse After Athens Clinic Emergency and Died at 54”. Το δημοσίευμα περιέγραψε την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Ελπίς» και τις προσπάθειες ανάνηψης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι δεν υπήρχε, εκείνη τη στιγμή, επίσημο εύρημα που να συνέδεε τον θάνατο με τη θεραπεία που είχε προηγηθεί στην κλινική. Παράλληλα, το IBTimes έκανε εκτενή αναφορά στην καριέρα του Μαζωνάκη, από τα πρώτα του βήματα μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες του.

Την ίδια ημέρα, το Cyprus Mail δημοσίευσε το “Greek singer Giorgos Mazonakis dead at 54”, εστιάζοντας τόσο στις συνθήκες του θανάτου, όσο και στη μεγάλη δημοφιλία του τραγουδιστή στην Κύπρο και την ελληνική διασπορά.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και το Hindustan Times, με δημοσίευμα που είχε ως βασικό ερώτημα τι συνέβη στον Έλληνα τραγουδιστή. Το μέσο σημείωνε ότι η επίσημη αιτία θανάτου δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί, ενώ παρουσίαζε τις πληροφορίες για την ανακοπή και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η διεθνής κάλυψη περνά στην έρευνα

Μία ημέρα αργότερα, στις 10 Σεπτεμβρίου, το Euronews έδωσε μεγαλύτερη έκταση στην υπόθεση, με τίτλο “Giorgos Mazonakis: Arrests and new evidence amid probe into Greek star’s death”. Το δημοσίευμα αναφερόταν στις συλλήψεις δύο γιατρών και στην έρευνα των Αρχών σχετικά με τη διαδικασία που είχε προγραμματιστεί στην ιδιωτική κλινική, τον εξοπλισμό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Την υπόθεση παρακολούθησε στενά και το αυστραλιανό The Greek Herald, το οποίο απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική ομογένεια. Εκτός από το αρχικό αφιέρωμα για τον θάνατο του τραγουδιστή, δημοσίευσε τις επόμενες ημέρες σειρά άρθρων για τις αντιδράσεις του καλλιτεχνικού κόσμου, την έρευνα, την κηδεία και τις δικαστικές εξελίξεις.

Από την πλευρά του, το αλβανικό CNA έδωσε μεγαλύτερο βάρος στην προσωπική ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε δημοσίευμά του αναφέρθηκε στη διαμάχη του με την οικογένειά του, στις δικαστικές εξελίξεις και στην ψυχιατρική νοσηλεία του το 2025, πριν περάσει στις συνθήκες του θανάτου του.

Η είδηση έφτασε και στα βαλκανικά μέσα, με το σερβικό Srpske Novine να μεταδίδει τον θάνατο του τραγουδιστή, επικαλούμενο μεταξύ άλλων, πληροφορίες από σερβικές ιστοσελίδες που είχαν ανατρέξει σε ελληνικά δημοσιεύματα.

Έτσι, μέσα σε λίγες ημέρες, η διεθνής κάλυψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη πέρασε από την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του σε εκτενείς αναφορές για την καριέρα και την απήχησή του, αλλά και στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης με ξεχωριστή απήχηση, που αγαπήθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Το ταλέντο, η ιδιαίτερη φωνή και η ξεχωριστή προσωπικότητά του φαίνεται πως συνεχίζουν να αγγίζουν το κοινό και μετά τον θάνατό του, κάτι που αποτυπώνεται πλέον και στους αριθμούς που καταγράφουν τα τραγούδια του.

Μπορεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να έφυγε από τη ζωή, όμως η μουσική του παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή.

Οι επιτυχίες του εξακολουθούν να ακούγονται και η φωνή του συνεχίζει να τον κρατά παρόντα στη μνήμη του κοινού.

Το μόνο σίγουρο, είναι ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ.