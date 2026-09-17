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Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες η αδερφή του, Βάσω και η μητέρα του στο τρισάγιο του τραγουδιστή

Η θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο παραμένει βαθιά...
Βασίλης Κοντζεδάκης
17.09.2026 | 13:40 UPD:17.09.2026, 14:09
Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες η αδερφή του, Βάσω και η μητέρα του στο τρισάγιο του τραγουδιστή

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Σήμερα συμπληρώνονται οχτώ ημέρες από την απρόσμενη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, και η θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο παραμένει βαθιά. Τρεις ημέρες μετά την κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή, άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του συνεχίζουν να φτάνουν στο Γ’ Κοιμητήριο για να αποδώσουν φόρο τιμής.

Σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, πλήθος κόσμου συρρέει στο κοιμητήριο με αφορμή το τρισάγιο στη μνήμη του.

Οι εικόνες αποτυπώνουν ένα σκηνικό βαθιάς συγκίνησης: λουλούδια, στεφάνια και αναμμένα καντήλια έχουν τοποθετηθεί γύρω από τον τάφο του, ενώ αρκετοί στέκονται για λίγα λεπτά σιωπηλοί μπροστά στο μνήμα.

Φυσικά, δεν έλειψε και η παρουσία της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η μητέρα και η αδερφή του, Βάσω εμφανώς συγκινημένες, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τα δάκρυά τους μπροστά στο μνήμα, λαμβάνοντας τη συμπαράσταση και τη θερμή υποστήριξη του κόσμου που βρέθηκε εκεί για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

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