Το μέγεθος της οδύνης για τον αιφνίδιο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη αντικατοπτρίζεται πλήρως στις εικόνες που καταγράφηκαν έξω από το νοσοκομείο «Ελπίς», εκεί όπου γράφτηκε η τελευταία σελίδα της ζωής του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «έφυγε» εντελώς αναπάντεχα στα 54 του χρόνια. Παρά την άμεση διακομιδή του με μονάδα του ΕΚΑΒ στο «Ελπίς» και τις εξαντλητικές προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, η καρδιακή ανακοπή που υπέστη αποδείχθηκε μοιραία.

Λίγο πριν τις επτά το απόγευμα, η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, έφτασε στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», κρατώντας το κεφάλι της, μην μπορώντας να πιστέψει την τραγική είδηση.

Δείτε τις τραγικές στιγμές λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του:

Η Μαρία Μαζωνάκη ήταν ένα από τα πρόσωπα της οικογένειας με τα οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί δημόσια στο παρελθόν.

Μάλιστα, στην τελευταία τηλεοπτική συνέντευξή του στον Τάσο Τρύφωνος, όταν είχε μιλήσει για την περίοδο του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο, είχε αποκαλύψει ότι η Μαρία ήταν η αδελφή του που βρισκόταν έξω και τον περίμενε, σε μια στιγμή κατά την οποία ο ίδιος, όπως είχε εξομολογηθεί, ένιωθε «τρόμο».

Έμαθαν από τους δημοσιογράφους για τον θάνατό του

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έμαθε την τραγική είδηση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Live News, η αδελφή του τραγουδιστή αγνοούσε τον χαμό του και ενημερώθηκε για πρώτη φορά από τη δημοσιογράφο που επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά.

Συγκεκριμένα, είπε: «Λίγο πριν βγούμε επικοινώνησα με την αδερφή του, δεν ήξερε τίποτα προσπαθεί και εκείνη να καταλάβει τι έχει συμβεί».

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Ελπίς για τον θάνατο του τραγουδιστή