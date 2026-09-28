Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», με την προβολή διαλόγων που φέρεται να αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής και η κατηγορούμενη γιατρός αμέσως μετά τη διακομιδή του τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ. Τα μηνύματα αυτά, που τοποθετούνται χρονικά στις κρίσιμες ώρες μετά την κατάρρευση και τον θάνατο του καλλιτέχνη στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, θέτουν υπό αμφισβήτηση τους μέχρι τώρα ισχυρισμούς του υπνοθεραπευτή περί απλού ενδιαφέροντος, γεννώντας νέα σοβαρά ερωτήματα για το παρασκήνιο των συνομιλιών τους.

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Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, στις 9 Σεπτεμβρίου, στις 17:25, καταγράφεται η εξής συνομιλία:

Υπνοθεραπευτής: «Ρε μπελά που βρήκαμε… Ποιος τον συνοδεύει;»

Γιατρός: «Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω και εγώ με τον … σε λίγο».

Υπνοθεραπευτής: «Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα. Μην βγει παραέξω η ιστορία. Αν θες να έρθω πες μου.»

Η συγκεκριμένη φράση προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δείχνει ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ, υπήρχε συζήτηση μεταξύ των δύο προσώπων όχι μόνο για το ποιος θα τον συνοδεύσει, αλλά και για το ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν όσα είχαν προηγηθεί. Το ακριβές νόημα και η πρόθεση πίσω από τη συγκεκριμένη αναφορά αποτελούν ζητήματα που μπορούν να αξιολογηθούν μόνο στο πλαίσιο του συνολικού υλικού της έρευνας.

Η επικοινωνία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε, συνεχίστηκε και αργότερα. Στις 18:01 ο υπνοθεραπευτής φέρεται να έστειλε το μήνυμα «Το ’μαθες;», λαμβάνοντας την απάντηση «Ναι, μόλις». Αμέσως μετά ακολούθησε και η επίμαχη φράση του υπνοθεραπευτή: «Δεν το πιστεύω… σε πήρα στον λαιμό μου».

Τα συγκεκριμένα μηνύματα έρχονται να προστεθούν στις μέχρι τώρα επικοινωνίες που έχουν παρουσιαστεί δημόσια γύρω από τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη. Το περιεχόμενό τους εξετάζεται σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες, τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς από μόνο του να αποδεικνύει τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο ή ποια ήταν η πρόθεση των προσώπων που συνομιλούσαν.

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